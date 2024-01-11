Казах рассказал почему они так ненавидят русских: РФ никогда не простят и даже выставляют ультиматум

ЮВ

Юрий Во

Не делай добро, не получишь и зла ( в ответ). То, что средневековый Казахстан стал достаточно развитой индустриальной страной благодаря исключительно России - это добро. Но это добро "покрывается" завистью к более успешному соседу и нежеланием "включать мозги" для оценки причин, почему сосед более успешен. Вот жили бы бы казахи, как афганцы, в средневековом дерьме со своим шариатом, вместо Закона и с "железным занавесом" от другого мира - и не было бы зависти и были бы они счастливы. Россия открыла для казахов мир и теперь они хотят больше, причем именно от России. Совсем как хохлы или как негры в США, что требуют пожизненных преференций перед белыми за "угнетение" прошлых веков...