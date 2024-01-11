Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Алексей Горшков
    Что ни говори, а мы сейчас живём в КАПИТАЛИЗМЕ, где ВСЁ В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ УПИРАЕТСЯ В ДЕНЬГИ !!! И хотя я по убеждения...Против русских бо...
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Казах рассказал почему они так ненавидят русских: РФ никогда не простят и даже выставляют ультиматум

Казах рассказал почему они так ненавидят русских: РФ никогда не простят и даже выставляют ультиматум

Avia.pro - Новости Среди наших национальных проблем, связанных с многочисленными мигрантами, существует и ещё более тревожная динамика в соседних странах, где за последние годы наблюдается резкий всплеск антироссийской настроенности.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Не делай добро, не получишь и зла ( в ответ). То, что средневековый Казахстан стал достаточно развитой индустриальной страной благодаря исключительно России - это добро. Но это добро &quot;покрывается&quot; завистью к более успешному соседу  и нежеланием &quot;включать мозги&quot; для оценки причин, почему сосед более успешен.  Вот жили бы бы казахи, как афганцы, в средневековом дерьме со своим шариатом, вместо Закона и с &quot;железным занавесом&quot; от другого мира - и не было бы зависти и были бы они счастливы. Россия открыла для казахов мир и теперь они хотят больше, причем именно от России. Совсем как хохлы или как негры в США, что требуют пожизненных преференций перед белыми за &quot;угнетение&quot; прошлых веков...
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20 час.
ШКИПЕР
«....  казахи пытаются вернуть свою национальную идентичность »   А в чём их идентичность заключается? Жить в юртах,кочевать,пасти скот ?
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17 час.

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