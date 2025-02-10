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Врач Кашух: пицца – это не вредный фастфуд, а полезное для здоровья блюдо

Врач Кашух: пицца – это не вредный фастфуд, а полезное для здоровья блюдо

Пицца – это не просто один из видов фастфуда, который относится к однозначно вредному блюду. Напротив, приготовленная по традиционному рецепту настоящая пицца даже полезна, так как содержит необходимые организму витамины и минералы, рассказала RT гастроэнтеролог, врач-эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

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