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Дальний Восток пересадит москвичей на "правый руль": что ждёт авторынок в условиях санкций

Дальний Восток пересадит москвичей на "правый руль": что ждёт авторынок в условиях санкций

Мировые производители автомобилей сворачивают производство и останавливают поставки в Россию. Свободных машин в автосалонах практически не осталось.

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