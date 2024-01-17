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Платите больше или идите вокруг Африки: Египет повысил тариф за транзит через Суэцкий канал

Платите больше или идите вокруг Африки: Египет повысил тариф за транзит через Суэцкий канал

В понедельник, 15 января, Египет повысил плату за транзит через Суэцкий канал. Причинами стали потребность страны в иностранной валюте и падение морских перевозок через Красное море из-за нападений хуситов.

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