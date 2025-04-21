📹⚡️Подразделения российской армии затрофели редкий бронеавтомобиль украинско-российской разработки Oncilla 4х4 l2014-UD, спроектированной на базе украинского бронеавтомобиля "Дозор-Б".
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📹⚡️Подразделения российской армии затрофели редкий бронеавтомобиль украинско-российской разработки Oncilla 4х4 l2014-UD, спроектированной на базе украинского бронеавтомобиля "Дозор-Б".