Раскрыта доля сталкивающихся с дискриминацией на работе россиян

В 2024 году с дискриминацией на работе сталкивались в общей сложности 27 процентов россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками исследовательского центра «Зарплаты.
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