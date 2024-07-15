Новый сервис позволяет узнать погоду в своем городе в 2080 году

Прогнозы вообще, а погодные в особенности, являются крайне неблагодарным делом. Новый сервис, созданный ученым и экологом Мэтью Фицпатриком, не ставит перед собой цели представить максимально точный прогноз.
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