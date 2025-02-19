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Царьград

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Быстрое освобождение Свердликово: более 60 тыс. врагов потеряны

Быстрое освобождение Свердликово: более 60 тыс. врагов потеряны

В Курской области русские войска стремительно освободили село Свердликово, взяв в плен значительное число украинских военных.

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