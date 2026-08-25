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ИА Реалист

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Ормузский пазл: Иран и Оман договорились о временном коридоре

Ормузский пазл: Иран и Оман договорились о временном коридоре

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). 25 августа в Тегеране прошла встреча министров иностранных дел Ирана и Омана, по итогам которой стороны представили рамочное соглашение о создании «временного совместного морского коридора» через Ормузский пролив и совместном проекте по разминированию акватории.

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