Ормузский пазл: Иран и Оман договорились о временном коридоре

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). 25 августа в Тегеране прошла встреча министров иностранных дел Ирана и Омана, по итогам которой стороны представили рамочное соглашение о создании «временного совместного морского коридора» через Ормузский пролив и совместном проекте по разминированию акватории.