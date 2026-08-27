Жизнь на освобожденных территориях 27 августа (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «Донецкое Агентство Новостей» 8:45 Еленовскую школу №2 в Докучаевске сдадут в эксплуатацию к 1 сентября Капитальным ремонтом на объекте занимаются специалисты из Якутии, готовность — 90%.
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