Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 787 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    гордоны дырявые!!!Лева* из «Би-2» з...
  • Александр
    Замечаете все страны которые помогали гитлеру опять грозят войной!!! история повторяется!!! ждать что они образумятся...Румыния призвала ...
  • Юрий Стенякин
    пенсия и так в жопе, лучше сейчас в конвертахДепутат ГД Бессар...

Перевозивший наркотики челябинец покусал полицейского при задержании

Перевозивший наркотики челябинец покусал полицейского при задержании

Челябинец будет осужден по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Согласно сведениям Уральской транспортной прокуратуры, подсудимый транспортировал из Нового Уренгоя в Уфу партию наркотических веществ, а во время задержания сопротивлялся и покусал сотрудника полиции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх