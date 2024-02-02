Перевозивший наркотики челябинец покусал полицейского при задержании

Челябинец будет осужден по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Согласно сведениям Уральской транспортной прокуратуры, подсудимый транспортировал из Нового Уренгоя в Уфу партию наркотических веществ, а во время задержания сопротивлялся и покусал сотрудника полиции.