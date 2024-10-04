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Царьград

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  • Наталья Котельникова
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Полицейские Самары проводят операцию «Нелегал-2024»

Полицейские Самары проводят операцию «Нелегал-2024»

В Самарской области за 3 дня полицейские выявили 400 нарушений в сфере миграцииПроведение рейдов в рамках оперативно-профилактической операции «Нелегал-2024» началось в Самарской области.

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