Лейтенант ВСУ назвал «тупорылые» приказы из Киева причиной провала под Курахово Украинское командование должно понести ответственность за то, что бросило своих бойцов в «мешке» под Курахово, где сейчас инициатива ведения боя полностью на стороне России.