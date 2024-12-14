Лейтенант ВСУ назвал «тупорылые» приказы из Киева причиной провала под Курахово Украинское командование должно понести ответственность за то, что бросило своих бойцов в «мешке» под Курахово, где сейчас инициатива ведения боя полностью на стороне России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии