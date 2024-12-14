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Лейтенант ВСУ назвал «тупорылые» приказы из Киева причиной провала под Курахово

Лейтенант ВСУ назвал «тупорылые» приказы из Киева причиной провала под Курахово Украинское командование должно понести ответственность за то, что бросило своих бойцов в «мешке» под Курахово, где сейчас инициатива ведения боя полностью на стороне России.

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