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Капитан аэролодки получил 3,5 года колонии за гибель пятерых туристов на Байкале

Капитан аэролодки получил 3,5 года колонии за гибель пятерых туристов на Байкале

ИЗВЕСТИЯ В Бурятии прошли слушания по резонансному делу о смертельной прогулке по Байкалу. На скамье подсудимых оказался капитан аэролодки Антон Гуфайзен, который одним резким маневром отправил в ледяную воду 17 человек, и пятеро из них погибли.

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