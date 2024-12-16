Ну что, пора наряжать ёлку 🎄 О том, на что обращать внимание при выборе ёлочных игрушек, рассказывает специалист Роспотребнадзора.
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Ну что, пора наряжать ёлку 🎄 О том, на что обращать внимание при выборе ёлочных игрушек, рассказывает специалист Роспотребнадзора.