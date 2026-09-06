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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» выиграло 4-й матч подряд – у «Спартака». У команды Шварца 6 побед, 3 поражения и 1 ничья в этом сезоне

« Динамо » продлило серию побед. Сегодня команда  Сандро Шварца обыграла « Спартак » со счетом 2:1 в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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