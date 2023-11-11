В Кемском районе начался ремонт прогремевшего на всю страну моста

В Кеми начались работы по текущему ремонту моста в микрорайоне Гайжево через реку Кемь. Будут укреплены русловые опоры моста и оснащены волнорезами для защиты от подмыва и льдин, – сообщили в официальном паблике района в ВК.
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