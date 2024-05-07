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Маск: нелегальная миграция станет рецептом катастрофы для США

Маск: нелегальная миграция станет рецептом катастрофы для США

Нелегалы представляют собой серьезнейшую проблему для США, нелегальная миграция может стать "рецептом" катастрофы страны в случае отсутствия каких-либо действий американского правительства на южной границе.

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