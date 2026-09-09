What To Watch Wednesday: The Shards Finale, The Paper Returns, Patriots Vs. Seahawks, And More

On TV this Wednesday: The Shards wraps its freshman run, The Paper is back for Season 2, and the Patriots face the Seahawks.
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