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What To Watch Wednesday: The Shards Finale, The Paper Returns, Patriots Vs. Seahawks, And More

What To Watch Wednesday: The Shards Finale, The Paper Returns, Patriots Vs. Seahawks, And More

On TV this Wednesday: The Shards wraps its freshman run, The Paper is back for Season 2, and the Patriots face the Seahawks.

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