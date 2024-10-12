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Бойцы ВС РФ возводят понтоны для эвакуации жителей Курской области

Бойцы ВС РФ возводят понтоны для эвакуации жителей Курской области

Военнослужащие инженерного подразделения группировки войск «Север» возводят понтонные мосты в Курской области для переправки местных жителей на безопасное расстояние от противника, рассказал понтонёр с позывным Белый в видео Минобороны РФ.

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