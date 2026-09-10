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35-летний Хамес согласовал контракт с колумбийским «Атлетико Насьональ»

Хамес Родригес продолжит карьеру в чемпионате Колумбии. Бывший полузащитник « Реала » и «Баварии» договорился о контракте с « Атлетико Насьональ », пишет инсайдер Фабрицио Романо .

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