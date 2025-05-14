Brain: вариант гена TMEM106B снижает риск лобно-височной деменции

Канадские ученые из Университета Торонто выявили генетический вариант, способный замедлять развитие лобно-височной деменции (ЛВД) — тяжелого нейродегенеративного заболевания, которое часто проявляется в среднем возрасте.
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