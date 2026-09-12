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Звезде «Дома-2» Анастасии Брагиной вынесли приговор за голую прогулку

Звезде «Дома-2» Анастасии Брагиной вынесли приговор за голую прогулку

В Москве суд 11 сентября огласил вердикт по уголовному делу бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Анастасии Брагиной.

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