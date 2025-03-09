Дэвид Култхард: «В последних сезонах Ферстаппен заслужил право называться лучшим. И другие, видя возможность, будут пытаться обогнать его из-за такой репутации»

Бывший пилот «Формулы-1», проводя сравнения лучших гонщиков чемпионата, отметил, что агрессивный стиль ведения борьбы стал отличительной чертой Макса Ферстаппена, в то время как у Льюиса Хэмилтона, напротив, всегда было минимальное количество разных инцидентов и столкновений.