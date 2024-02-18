Почему вернулись белые колготки: ностальгия, дань моде, возрождение женственности или провокация?

Громкое возвращение белых колготок не делает их присутствие в женском гардеробе менее шокирующим. С белыми колготками связаны самые разные коннотации: детство, 1960-е, дух первых «модниц», медсестры в больницах 1970-х, фотографии моделей в журналах 1990-х, эстетика «man repeller» и модные показы Chanel последних сезонов.