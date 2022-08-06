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Бадоса перед матчем с Касаткиной: «Она проводит потрясающий сезон, побеждает лучших игроков мира»

Четвертая ракетка мира Паула Бадоса прокомментировала победу над Кори Гауфф в 1/4 финала в Сан-Хосе (7:6, 6:2).

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