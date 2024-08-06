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Регионы России

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Пресечена попытка незаконной перевозки редких корней краснокнижного ясеня из Свободного в Благовещенск

Пресечена попытка незаконной перевозки редких корней краснокнижного ясеня из Свободного в Благовещенск

На въезде в Благовещенск сотрудники ГИБДД и специалисты областного управления охотничьего хозяйства пресекли попытку незаконной перевозки редких видов растений.

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