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Царьград

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Русские войска нанесли удар по вражескому грузовому судну в одесском порту

Русские войска нанесли удар по вражескому грузовому судну в одесском порту

На подобных сухогрузах противники привозят различную военную помощь.Русские войска атаковали портовую инфраструктуру Одессы.

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