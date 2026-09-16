В Нижнем Новгороде загорелся электробус

В Нижнем Новгороде на улице Генерала Ивлиева загорелся электробус. Об этом сообщили в МЧС России по Нижегородской области.
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