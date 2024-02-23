9 интересных кулинарных фактов в копилку знаний

Рекордная яичница, английский аналог колобка и многое другое! 1. Американские ученые провели эксперименты, в результате которых выяснилось: две чашки кофе, выпитые мужчиной в день, благотворно влияют на ректальную функцию и увеличивают шансы представителя сильной половины человечества на продолжение рода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии