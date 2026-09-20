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Юмор за неделю и котик

Юмор за неделю и котик

Неделя с 14 по 20 сентября: смех сквозь нервыСемь дней с 14 по 20 сентября выдались пёстрыми: где-то напряжёнными, где-то абсурдными, но поводов для улыбки хватало.

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