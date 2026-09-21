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В «Галатасарае» заявили о доверии Буруку после поражения 0:4 от «Трабзонспора»

В «Галатасарае» заявили о доверии Буруку после поражения 0:4 от «Трабзонспора»

В руководстве «Галатасарая» заявили о доверии главному тренеру Окаку Буруку после поражения от «Трабзонспора» со счетом 0:4.

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