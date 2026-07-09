Бразилия обвинила США в подготовке военного вторжения

Бразильский МИД выступил с серьёзным предупреждением: решение Вашингтона признать две крупнейшие преступные группировки страны террористическими организациями может быть использовано как предлог для военной интервенции.
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