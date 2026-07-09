Бразилия обвинила США в подготовке военного вторжения

Бра­зиль­ский МИД высту­пил с серьёз­ным пре­ду­пре­жде­ни­ем: реше­ние Вашинг­то­на при­знать две круп­ней­шие пре­ступ­ные груп­пи­ров­ки стра­ны тер­ро­ри­сти­че­ски­ми орга­ни­за­ци­я­ми может быть исполь­зо­ва­но как пред­лог для воен­ной интер­вен­ции.