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Закон, порядок, государство

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На российской военной базе в Таджикистане приступили к подготовке операторов FPV-дронов

На российской военной базе в Таджикистане приступили к подготовке операторов FPV-дронов

В ходе практических занятий курсанты выполнили стрельбу из 30-мм автоматической пушки и спаренного 7,62-мм танкового пулемета Калашникова по мишеням, имитирующим бронетехнику, расчеты ПТУР и живую силу противника.

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