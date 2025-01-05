Онищенко заверил, что новой пандемии ковида не будет, но призвал вернувшихся из Китая россиян носить маски

В Роспотребнадзоре призвали тщательно мыть руки и избегать тесных контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекцийПовторения пандемии COVID-19 из-за вспышки в Китае метапневмовируса не будет, заявил Daily Storm экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.