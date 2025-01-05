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Daily Storm

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Онищенко заверил, что новой пандемии ковида не будет, но призвал вернувшихся из Китая россиян носить маски

Онищенко заверил, что новой пандемии ковида не будет, но призвал вернувшихся из Китая россиян носить маски

В Роспотребнадзоре призвали тщательно мыть руки и избегать тесных контактов с людьми, имеющими симптомы респираторных инфекцийПовторения пандемии COVID-19 из-за вспышки в Китае метапневмовируса не будет, заявил Daily Storm экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

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