Врач рассказал, нужен ли взрослым дневной сон

Взрослым с нормальным графиком лучше не спать днем, но получасовой дневной сон допустим, если человек не добирает положенные семь-восемь часов сна в сутки, сообщил врач-терапевт Европейского медицинского центра (EMC), специалист по превентивной и антивозрастной медицине Эсаки Хаджимэ.