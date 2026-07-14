Кошельки с 100–1000 BTC показали максимальную распродажу с февраля, притоки на биржи при этом слабеют

Биткоин-кошельки, держащие от 100 до 1000 BTC, зафиксировали 13 июля чистую распродажу примерно в 67 тысяч BTC — это самая сильная продажа со стороны данной группы с 19 февраля, когда объём распределения достигал около 47 тысяч BTC.