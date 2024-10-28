Молодой человек из Южно-Сахалинска лишился 1 миллиона рублей в результате мошенничества

На территории Южно-Сахалинска была проведена очередная мошенническая операция. Молодой человек, которому было всего 24 года, был заманен неизвестными, которые представились сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ).
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