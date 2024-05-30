Соседи уже на «шкурке» ощутили последствия чистки в МО. «К ним понеслось то, что раньше держали «в заначке»

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Владимир Бурцев

Они не предатели, а вредители и не наивные, а целеустремленные. В стране все подчинено деньгам и другого результата ждать не приходится- определена цена участника СВО и мужики пошли воевать и от нужды в частности,. В худшем варианте обменять свою жизнь на деньги, тем самым поддержать свою семью и это не новость, а горькая правда. На войне хоть понятно, что впереди враг, но оказалось, что в тылу, что так рекламировали на выставках почти все для войны отсутствует- одни макеты картонные.. Война оказалась не картонная, а настоящая, а правил её ведения пишут в окопах,, а не в кабинетах- то нельзя, это нельзя и все с оглядкой на запад. Один просчёт запада- они так и не поняли и не извлекли урок, что все русские будут воевать голые и босы, как и голодные и не за деньги, которые генералы растащили. Разобрать нужно всю цепочку воровства- где и кто- виновен, так на пожизненное с писателями законов- кто под пулями ходит, так 200 тыс. в месяц, а кто штаны протирает в думе, так 800 тыс.- все почестному. Попробуйте прожить как-нибудь на эту денежку, да ещё растянуть на два отпуска, и заграница требует содержания недвижимости. Боец СВО по сути ходит под Богом, а за ним по деньгам пенсионер с 15-18 тысячами по сути такой же кандидат на небеса и это вам не хухры мухры, тем более что жить стало веселей до усрачки. Вот о В.В. Путине-И если цель одна и в радости и в горе ... не струсил и весел не бросил Тот землю свою найдет Напрасно нас бури пугали Вам скажет любой моряк Что бури бояться вам стоит едва ли В сущности буря пустяк В буре лишь крепче руки.