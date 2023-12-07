Ценовой диапазон акций Мосгорломбарда в рамках IPO составляет 3,1 — 3,5 рублей

«МГКЛ», материнская компания группы «Мосгорломбард», установила ценовой диапазон в рамках первичного размещения (IPO) на Мосбирже на уровне 3,1 — 3,5 рублей за одну обыкновенную акцию, говорится в пресс-релизе компании.
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