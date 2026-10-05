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Чтобы газировка не выстрелила пеной: действительно ли трюк с постукиванием спасает от брызг

Чтобы газировка не выстрелила пеной: действительно ли трюк с постукиванием спасает от брызг

Открытие банки газировки после встряхивания приводит к бурному извержению пены. Хотя в народе бытует идея о том, что если постучать по стенкам, то можно избежать этого.

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