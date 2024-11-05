Зеленский не подпишет закон, ужесточающий наказание за хранение дров

Нашумевший «закон о дровах», по которому предусмотрена уголовная ответственность за хранение дров без документов, не будет подписывать Владимир Зеленский, 6 ноября сообщил его советник о вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин, пишет издание «Страна.