В Туве начали расследование после сообщений об избиении военнослужащих

В Республике Тыва правоохранительные органы начали расследование после появления информации о том, что в одной из военных частей были зафиксированы случаи жестокого обращения с военными, поступающими на службу по контракту.
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