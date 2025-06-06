AMD RX 9060 XT 16 ГБ исчезла с полок, 8 ГБ осталась

Прошло уже несколько часов с момента появления AMD RX 9060 XT в интернет-магазинах, и пока что ситуация в сети выглядит так, что мнения разделились по линии 8-гигабайтных и 16-гигабайтных вариантов карты.
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