«Неуч и глупое существо»: Иосиф Пригожин высказался о вокале Вали Карнавал

Стремление звезд соцсетей занять музыкальную нишу не разделяет продюсер Иосиф Пригожин. В одном из шоу на YouTube он заявил, что блогеры, обделенные настоящими навыками, становятся помехой для развития одаренных вокалистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии