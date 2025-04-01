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«Неуч и глупое существо»: Иосиф Пригожин высказался о вокале Вали Карнавал

«Неуч и глупое существо»: Иосиф Пригожин высказался о вокале Вали Карнавал

Стремление звезд соцсетей занять музыкальную нишу не разделяет продюсер Иосиф Пригожин. В одном из шоу на YouTube он заявил, что блогеры, обделенные настоящими навыками, становятся помехой для развития одаренных вокалистов.

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