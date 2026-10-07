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Регионы России

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В Москве ожидается тёплая и солнечная погода 8 октября

В Москве ожидается тёплая и солнечная погода 8 октября

8 октября в Москве синоптики прогнозируют солнечную и тёплую погоду с дневной температурой воздуха от 14 до 16 градусов Цельсия, рассказал Александр Ильин из метеоцентра «Метео» в интервью RT.

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