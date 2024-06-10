Lada Granta Sport и Lada Granta Sportline получили новую опцию — парковаться станет легче

АвтоВАЗ продолжает добавлять в свои автомобили опции, ранее утраченные. На этот раз апгрейду подверглись Lada Granta Sport и Lada Granta Sportline: как сообщает паблик Avtograd News, эти модели получили задний парктроник — он состоит из трех датчиков.