Lada Granta Sport и Lada Granta Sportline получили новую опцию — парковаться станет легче

АвтоВАЗ продолжает добавлять в свои автомобили опции, ранее утраченные. На этот раз апгрейду подверглись Lada Granta Sport и Lada Granta Sportline: как сообщает паблик Avtograd News, эти модели получили задний парктроник — он состоит из трех датчиков.
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