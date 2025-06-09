На СВО погиб боец поискового отряда Карелии

О гибели бойца-поисковика сообщили его коллеги в паблике «Поисковое движение Карелии». При выполнении боевого задания в зоне СВО погиб Дьячков Сергей Владимирович, боец поискового отряда «Карельский фронт» КРОФ «Эстафета поколений».
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