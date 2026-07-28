Андрей Воробьев: 87% МКД Подмосковья перешли на единую систему расчетов за ЖКУ

В Подмосковье постоянно совершенствуют систему оплаты жилищно-коммунальных услуг. О развитии Единого расчетного центра и повышении доступности его сервисов рассказал во время совещания в формате ВКС губернатор Андрей Воробьев.
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