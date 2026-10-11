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Стивен Сигал впервые подтвердил развод — после вопроса бьюти-блогера Гоар Аветисян

Стивен Сигал впервые подтвердил развод — после вопроса бьюти-блогера Гоар Аветисян

Вопрос прозвучал на светском вечере в Москве — короткий и прямой. Бьюти-блогер Гоар Аветисян спросила 74-летнего Стивена Сигала, женат ли он.

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